"ابك إذا رأيتنى" جفاف الأنهار في أوروبا يكشف "حجارة الجوع".. صور

فاطمة شوقى

تعانى أوروبا من موجة جفاف شديدة لم يسبق لها مثيل منذ حوالى 70 عاما، ومع انخفاض منسوب المياه في الأنهار، ظهرت ما يسمى بـ "أحجار الجوع"، والتي اعتبرها العديد من الخبراء أنها تحذير من الأجداد الذين عانوا من الجفاف في الأزمنة القديمة بفترات من البؤس القادمة بسبب تغيير المناخ.



ظهور حجارة الجوع

وأشارت صحيفة "ميلينو" الإسبانية، إلى أن هذه الصخور منحوت عليها رسائل من الشعوب القديمة عن الكوارث، التي كانت ناجمة عن نقص المياه وتذكير بالصعوبات التي عانوا منها أثناء فترات الجفاف.



احجار الجوع

وأكد خبراء أن هذه النقوش تعود إلى عقود وقرون، موثقة منذ القرن الثالث عشر حيث وضعت نقوش وكتابات لتسجيل المستوى الذى وصلت إليه المياه خلال الفيضانات ، ويرجع تاريخ أقدم نقش تم العثور عليه في حوض نهر إلبه إلى عام 1616 وهو باللغة الألمانية وترجمته "إذا رأيتني ابكي".

وفقًا لدراسة أجراها فريق تشيكي فيمكن قراءة السنوات 1417 و 1616 و 1707 و 1746 و 1790 و 1800 و 1811 و 1830 و 1842 و 1868 و 1892 و 1893 على بعض الصخور التي توجد تحت الأنهار.



جفاف احد الانهار فى عام 1947

وأشار الفريق التشيكى ، من بينهم الخبير هيرنانديز موراليس ، إلى أن من بين العبارات المكتوبة على أحد الصخور "ستزدهر الحياة مرة أخرى بمجرد اختفاء هذا الحجر" ،وآخرى مكتوب عليها "الشخص الذي رآني ذات مرة ، بكى. من رآني الآن سيبكي" وتعود هذه الكتابات إلى الجفاف التي عانت منه أوروبا في عام 1417".



احجار تحذر من ايام الجوع

ويمكن رؤية القنابل غير المنفجرة والقنابل اليدوية وغيرها من القطع الأثرية على طول ضفة النهر ، وهي تصدأ وتغوص في الرمال.

وتشهد أوروبا واحدة من أكبر موجات الجفاف في تاريخها ، والتي يمكن أن تصبح الأسوأ في السنوات الـ500 عاما الماضية.



احد الاحجار المكتوب عليها ايام الجفاف

في أوروبا ، انخفض منسوب المياه بشكل كبير في وقت كانت فيه القارة تعاني من جفاف تاريخي، بدأ اكتشاف رسائل عمرها قرون خلدت في الصخور وعلى السطح، وتحذر النقوش الأساسية من العواقب التي يمكن أن يسببها الجفاف، حيث أوضح الخبراء أن الجفاف تسبب في ضعف الحصاد ونقص الغذاء وارتفاع الأسعار والجوع للفقراء.



حجر يعود الى عام 1616

وأشار الخبراء إلى أن 47٪ من أوروبا تحت التحذير من ظروف الجفاف الخطيرة ، مما يعني أن التربة تعاني من نقص رطوبة كبير ، في حين أن 17٪ أخرى في حالة تأهب بسبب تأثر الغطاء النباتي بالظروف الجافة.