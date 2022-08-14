أسرار 15 قطعة نادرة.. لص الآثار يعترف بتنقيبه عن الكنوز في أسيوط

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

اعترف لص آثار، بالتنقيب عن الكنوز الأثرية، وعثوره على 15 قطعة أثرية ترجع لعصور مختلفة، بينها قطع فخارية، بهدف بيعها أملا في الثراء السريع.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بأسيوط، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار وحيازته لبعض القطع الأثرية "ناتج الحفر" بقصد الإتجار.

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعثر بحوزته على (15 قطعة يشتبه فى أثريتها- بعض الشواهد الأثرية "جزء من حائط حجرى يرجع إلى أحد العصور - بعض الكسر الفخارية" – الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) وتم العثور على حفر بعمق 8 أمتار ، وبمواجهته إعترف بإتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار. وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المختصة، أفادت بأثريتها.