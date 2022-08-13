وزير الأوقاف يستقبل عددا من كبار المبتهلين بالإذاعة والتلفزيون

كتب على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت، عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية السابق، وعددا من كبار المبتهلين المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون بديوان عام وزارة الأوقاف.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف المصرية تدعم دولة الابتهال الدينى بجمهورية مصر العربية دعمها لدولة التلاوة بها.

من جانبهم هنأ كبار المبتهلين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى به وزيرًا للأوقاف، سائلين الله (عز وجل) له مزيدًا من التوفيق والسداد والتقدم والازدهار.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تجديد الثقة به واستمراره فى منصبه وزيرا للأوقاف فى التعديل الوزارى الجديد.

وأكد جمعة فى تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقب التعديل الوزارى الجديد: "يسرنى أن أتوجه بخالص شكرى وتقديرى لقائد المسيرة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حفظه الله على هذه الثقة الغالية و أعاهد الله وأعاهد سيادته على بذل أقصى الوسع والجهد وفاء بحق هذه الثقة العظيمة سائلا الله أن يوفقنى وزملائى لخدمة هذا الوطن فى ظل قيادته الحكيمة".