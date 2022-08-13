مفتى الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف للتهنئة بثقة الرئيس والتجديد له لمدة عام

كتب ـ لؤى على

استقبل فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور محمد مختار جمعة -وزير الأوقاف- اليوم السبت، لتهنئة فضيلته بثقة رئيس الجمهورية والتجديد له لمدة عام مفتيًا للجمهورية.

وتوجَّه فضيلة المفتي إلى وزير الأوقاف بالشكر على زيارته وتهنئته الكريمة، مؤكدًا على استمرار التعاون والتكامل بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي ومواجهة جماعات التطرف والإرهاب.

من جانبه، هنَّأ وزير الأوقاف فضيلة المفتي قائلًا: "مبارك لنا ولمصر وللعالم الإسلامي أجمع"، مشيدًا بمجهودات فضيلة المفتي ودار الإفتاء في ضبط الخطاب الديني والإفتائي في مصر والعالم، وحفظ استقرار المجتمعات وبناء الوعي على مدار السنوات الماضية، متمنيًا لفضيلته ولدار الإفتاء المصرية تحت قيادته مزيدًا من السداد والتوفيق، مقدِّمًا خالص الشكر والتقدير للرئيس على دعمه الكبير ورعايته للمؤسسات الدينية الوسطية وخطابها الوسطي المستنير.

كما أشاد وزير الأوقاف بالتعاون المثمر بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف في كافة المجالات، ومن أهمها تنفيذ أكثر من مائة مجلس إفتائي في المساجد الكبرى على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك عقد العديد من البرامج التدريبية المشتركة، والتعاون في وضع استراتيجية خاصَّة بزيادة الوعي الأسري والمجتمعي بقضايا الأسرة، ومعالجة مشكلاتها، وتعزيز تماسكها واستقرارها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف إلى فضيلة المفتي نسخة من كتاب "المنتخب في التفسير" وكتاب "الكمال والجمال في القرآن الكريم" من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.