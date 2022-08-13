مصرع 77 شخصا جراء أمطار غزيرة وفيضانات فى اليمن

أكد تقرير أممى، صدر أمس الجمعة، مصرع 77 شخصا جراء أمطار غزيرة وفيضانات في اليمن، خلال أقل من أسبوعين، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى اليمن، فى تقرير له، إن "التقارير الأولية فى اليمن تفيد بمقتل 77 شخصا، من بينهم أطفال، جراء أمطار وفيضانات ضربت 85 مديرية في 16 محافظة".

وأفاد التقرير أن "هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم خلال الفترة من 28 يوليو الماضي حتى 10 أغسطس الجارى"، وأضاف أنه "تم رصد تضرر 35 ألف أسرة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات غالبيتها من العائلات النازحة خلال الفترة نفسها".

وأشار إلى أن هذه الأسر "تضررت مساكنها وسبل عيشها ومصادر مياهها جراء الفيضانات"، والشهر الماضى، أفادت الأمم المتحدة، بتضرر 86 ألف شخص جراء أمطار غزيرة وسيول ضربت مناطق متفرقة فى اليمن.

وخلال الشهرين الأخيرين، شهدت معظم المناطق في اليمن أمطار غزيرة تسببت بسيول جارفة، أغرق بعضها مخيمات النازحين شرقي البلاد، فيما ألحقت أخرى أضراراً في البنية التحتية ومنازل المواطنين.