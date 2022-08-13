اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 05:50 م
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كيف يمكنك التخطيط لنظامك الغذائي إذا كانت شهيتك منخفضة؟

السبت، 13 أغسطس 2022 05:00 م
كيف يمكنك التخطيط لنظامك الغذائي إذا كانت شهيتك منخفضة؟ النحافة
كتبت نهير عبد النبى

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ضعف الشهية والنحافة من المشاكل الشائعة التي يعانى منها الكثيرون ، فقد يكون ذلك ناتج على الإصابة ببعض المشاكل الصحية في الجسم مثل الانيميا والغدة الدرقية ، لذلك ينصح دائما بزيارة الطبيب وعمل الفحوصات لمعرفة السبب.

وحسب ما ذكره موقع healthshots يمكن أن يكون انخفاض الشهية نتيجة لبعض المشاعر والأدوية وحتى المشكلات الصحية مثل:

-الإجهاد: أي ضغوط هي تحدي حقيقي لجسمك، أحد الأسباب هو أن الإجهاد يتسبب في إفراز جسمك لهرمون يسمى الأدرينالين والذي يقلل الجوع مؤقتًا.

- الأدوية ، فالأثار الجانبية لبعض الادوية تعمل على انقاص الزن او ضعف الشهية .

-الاكتئاب ، غالبًا ما يفقد الأشخاص المصابون بالاكتئاب الاهتمام بالطعام ، مما يؤدي بدوره إلى فقدان الشهية.

-الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية (مثل أنفلونزا المعدة والبرد والتسمم الغذائي وما إلى ذلك): "عندما تصاب بعدوى فيروسية أو بكتيرية ، يحتاج جسمك إلى التأكد من حصوله على الكميات اللازمة من الطاقة لمحاربة المرض. هذا هو السبب في أنها تطلق السيتوكينات - هرمونات خاصة - تسبب انخفاض الشهية وتجعلك متعبًا .

-الحالات الطبية الأساسية، يمكن أن تتسبب الحالات الطبية طويلة الأمد (مثل السكري والغدة الدرقية وعدم التوازن الهرموني وما إلى ذلك) في فقدان الشهية لمجموعة من الأسباب التي تختلف باختلاف السبب

-اضطرابات الأكل، قد يؤدي فقدان الشهية العصبي ، الذي يتسبب في تقييد الشخص لتناول الطعام ، إلى تقليل رغبة الشخص في تناول الطعام على الرغم من احتياج الجسم للطعام.

 

إليك كيف يمكنك التخطيط لنظامك الغذائي إذا كانت شهيتك منخفضة
 

-تناول وجبات صغيرة ومتكررة ، وحدد أوقات الوجبات تناول وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه الطازجة والمكسرات المنقوعة مدعم بالدهون الصحية.

-تناول القرفة،  تحتوي القرفة على هيدروكسي كالكون الذي قد يساعد على زيادة الشهية.

-الاهتمام بتناول الوجبات الدسمة والسكريات ولكن بكميات معتدلة حتى لا تؤثر على صحتك.

ابتعد عن هذه الأطعمة لأنها قد تقيد شهيتك
 

-القهوة: يزيد استهلاك القهوة من مستويات البلازما من الببتيد YY (PYY) ، وهو هرمون يمكن أن يقلل الجوع ويقلل الشهية.

-اللوز: يلعب البروتين وتكوين الدهون غير المشبعة والألياف الموجودة في اللوز دورًا في المساعدة على كبح الشهية.

-البطاطا الحلوة تحتوي على نوع خاص من النشاء يقاوم الإنزيمات الهاضمة ، مما يجعلها تبقى في معدتك لفترة أطول،  يساعدك هذا أيضًا على الشعور بالشبع ، والذي بدوره يحد من شهيتك، فالبطاطا الحلوة مفيدة لفقدان الوزن ولكن ليس لزيادة الوزن.

 

 


النحافة

زيادة الوزن

الصحة

الجسم



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