علامات تؤكد أن عظامك "ضعيفة جدًا".. منها آلام أسفل الظهر

كتبت ميرفت رشاد

هل تقلق بشأن صحة العظام مع تقدمك في السن؟ من المهم معرفة ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي، وفى السطور القادمة سنوضح لك خمس علامات مؤكدة على أن عظامك ضعيفة للغاية ، وفقًا للأطباء ، وعليك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ووقاية عظامك من حدوث أى كسور ، بحسب ما نشره موقع "eatthis".

آلام أسفل الظهر يقول الخبراء إن آلام الظهر هي واحدة من أكثر علامات هشاشة العظام شيوعًا، قال دانيال جي آركفيلد ، طبيب أمراض الروماتيزم في جامعة جنوب كاليفورنيا: "لقد رأيت أشخاصًا يكسرون عمودهم الفقري أثناء الانحناء لالتقاط شيء ما ، مثل صحيفة ، أو يميلون لتنظيف أسنانهم" .



فقدان الطول في حين أن فقدان بعض الطول أمر طبيعي مع تقدم العمر ، إلا أن هشاشة العظام يمكن أن تسبب خسارة كبيرة في البوصات، قال اختصاصي أمراض الروماتيزم آبي جي :"بالتأكيد قد يكون فقدان نصف بوصة أو ثلاثة أرباع البوصة أمرًا طبيعيًا ، لكنني رأيت مرضى يقولون إنهم فقدوا اثنين أو ثلاث أو أربع بوصات في الطول ، واعتقدوا أن ذلك كان نتيجة طبيعية للشيخوخة، لكنها ليست كذلك."



كسر العظام ترتبط الكسور بقوة بضعف العظام، قالت جوي وو ، أستاذة الطب وعلم الغدد الصماء في جامعة ستانفورد للرعاية الصحية: "من المتوقع أن يصاب 50 في المائة من النساء و 25 في المائة من الرجال بكسر مرتبط بهشاشة العظام في حياتهم" ولكن هناك طرق لمعرفة ما إذا كنت تفقد كتلة الهيكل العظمي - قبل وقت طويل من كسرها - واتخاذ خطوات لحماية نفسك. "



انقطاع الطمث المبكر قد يؤدي انقطاع الطمث المبكر إلى انخفاض كثافة العظام، قال الدكتور ثاكر: "عندما لا يكون لديك ما يكفي من الإستروجين ، تتفكك العظام أسرع بكثير مما تتراكم ، ومن الضروري مناقشة ووضع خطة للوقاية من فقدان العظام مع طبيبك عندما تظهر العلامات الأولى لانقطاع الطمث، إنه وقت رائع لإجراء اختبار أساسي لكثافة العظام ومراجعة تاريخ عائلتك ونمط حياتك وأدويتك ، وما يمكنك القيام به لتكون قويًا وصحيًا."