فى يوم الشباب العالمي.. كيف يؤثر التدخين على صحة عظام الشباب

كتبت إيناس البنا

يعد التبغ أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، حيث يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص كل عام، وفقًا لإحصاءات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أيضًا ويتخذ معظم المدخنين هذه العادة في سنوات المراهقة.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للشباب اليوم، ووفقًا لموقع "timesnownews" من المهم أن نلاحظ أن المراهقين الذين يدخنون تتراكم لديهم عظام أقل خلال فترة النمو ويواجهون مخاطر أعلى للإصابة بأمراض مختلفة في وقت لاحق من الحياة.

كيفا يؤثر التدخين على صحة العظام؟

يعتقد خبراء الصحة أن النيكوتين والسموم الموجودة في السجائر تؤثر على صحة العظام وتولد عددًا مذهلاً من الجذور الحرة التي تهاجم جهاز المناعة، مما يجعله ضعيفًا ومعرضًا للعدوى.

يؤدي التدخين أيضًا إلى تفاقم فقدان العظام خلال سنوات انقطاع الطمث ويزيد من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون يؤدي إلى انهيار العظام.

التدخين يزعج إنتاج وتوازن الهرمونات مثل الإستروجين التي تحافظ على العظام قوية ومتينة.

يقتل النيكوتين الموجود في التبغ خلايا بانيات العظم، وخلايا الجسم التي تصنع العظام ، ولذلك كلما أصيب شاب بكسر ، فإنه يستغرق وقتًا طويلاً للشفاء بسبب انسداد الأوعية الدموية.

كيفية تحسين صحة العظام

من المهم جدًا أنه بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين، يجب على الشباب التركيز على تقوية العظام وحمايتها من أجل المستقبل، تأكد من:

ممارسة الرياضة بانتظام لتشجيع استبدال العظام بشكل صحي.

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالكالسيوم وفيتامين د حتى تصبح العظام أقوى. تناول الخضراوات ذات الأوراق الخضراء ومنتجات الألبان قليلة الدسم وتناول المكملات بنصيحة الطبيب.

تجنب الإفراط في تناول الكحوليات جنبًا إلى جنب مع التدخين، كما أن الشرب يتعارض مع امتصاص الكالسيوم وفيتامين د

قم بإجراء فحص كثافة العظام بانتظام.