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شاب يقتل شقيقه فى العراق بسبب تغييره الرمز السرى "لواى فاى" المنزل

السبت، 13 أغسطس 2022 02:14 م
شاب يقتل شقيقه فى العراق بسبب تغييره الرمز السرى "لواى فاى" المنزل الشرطة العراقية
كتب محمد جمال

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كشفت شرطة محافظة ذى قار، جنوبى العراق، عن ملابسات جريمة قتل مروعة ارتكبها شاب فى حق شقيقه، بسبب تغييره الرمز السرى لشبكة الإنترنت الخاصة بالمنزل، فى واقعة أثارت ضجة واسعة بالبلاد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وفى تفاصيل الحادثة، فقد أحال مركز شرطة السديناوية أحد مراكز قسم شرطة القضاء الأوراق التحقيقية الخاصة بوفاة شاب إثر تعرضه لإصابة بالرقبة، أثناء تنظيف زجاج المنزل حسب ادعاء ذويه. تعرض على إثرها لقطع الحبل الشوكى، ما تسبب بشلل تام ووفاته.

وقال بيان للشرطة أنه من خلال التحقيق بعد استلام شعبة مكافحة جرائم الناصرية معلومات التحقيق. وتولد شكوك بوجود جريمة قتل. وبعد جمع المعلومات وحال حضور شقيق المجنى عليه إلى شعبة المكافحة تم توجيه الاتهام إليه. وفتح تحقيق ومواجهته بالأدلة والبراهين المتوفرة ضده.

وأضاف أنه "من خلال ذلك اعترف المتهم ( أ. ع. خ ) البالغ من العمر 22 عاما بارتكاب الجريمة. إثر خلاف مع شقيقه حول تغيير رمز شبكة الإنترنت. وقيامه بطعن المجنى عليه بسكين مطبخ وحاول إخفاء الجريمة التى ارتكبها".


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