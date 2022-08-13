اليوم السابع
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زاخاروفا تفسّر مفهوم "الامتياز" الأوروبى

السبت، 13 أغسطس 2022 06:54 م
زاخاروفا تفسّر مفهوم "الامتياز" الأوروبى المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات

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فسّرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مفهوم "الامتياز" الأوروبي في تعليقها على تصريح رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، حول ضرورة جعل زيارة أوروبا "امتيازا" بالنسبة للروس.

وكتبت زاخاروفا على "تيليغرام": "قبل الحديث عن "الامتياز" الأوروبي، لا بد أولا من تحقيق القدرة على الاستحمام بحرية، وتأمين التدفئة والتبريد"، في إشارة ضمنية لتردي مستوى المعيشة في بلدان العقوبات ضد روسيا التي صارت تقتصد في الماء والكهرباء والتدفئة في ظل شح الوقود الروسي.

وشكرت زاخاروفا رئيسة الوزراء الإستونية على "طرحها كلمة جديدة للتداول"... "الامتياز".

وساقت زاخاروفا مثالا على ذلك الغرامات المالية التي فرضت في فرنسا على أصحاب المحلات التجارية على فتح أبواب محالهم أثناء عمل المكيف.


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