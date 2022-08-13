جامعة العريش تستقبل المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2022

شمال سيناء ـ محمد حسين

خصصت جامعة العريش بشمال سيناء مركزًا متخصصًا لاستقبال الطلاب الراغبين فى التنسيق بالمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2022، ومساعدتهم فى تقديم كل الدعم والنصح والإرشاد فيما يخص التنسيق واختيار الرغبات.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة فى بيان صحفى، أن الجامعة وفرت كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب لإتمام عملية التنسيق، لافتا انه تم تشكيل لجنة من مركز تطوير التعليم لتقديم كل الدعم والنصح والإرشاد فيما يخص التنسيق واختيار الرغبات.

وأشار الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى ضرورة تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل داخل مكتب التنسيق.

وأضاف أن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات تم فتح باب تسجيل للتنسيق بموقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات حتى يوم الاثنين الموافق 15/ 8/ 2022، ومن خلال رابط تنسيق الجامعات 2022: http://tansik.cufe.edu.eg/application

ولفت إلى أن الكليات المتاح التسيق لها فى جامعة العريش 11 كلية وهى : كلية التربية وكلية العلوم الزراعية البيئية وكلية التربية الرياضية بنين – بنات وكلية العلوم وكلية الآداب وكلية الاقتصاد المنزلي وكلية التجارة و كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية و كلية الطب البيطري وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الطب.