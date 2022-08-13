تعرف على سُمّية فيتامين ب 6 عند تناول جرعة زائدة

كتبت إيناس البنا

فيتامين ب 6 أو البيريدوكسين هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويوجد بشكل طبيعي في الطعام، تساعد الإنزيمات الموجودة في B6 في أداء وظائف الجسم المختلفة مثل تكسير البروتينات والكربوهيدرات والدهون ودعم قوة جهاز المناعة. كما أنه مهم جدًا لنمو الدماغ وتنظيمه.

وفقا لموقع "healthsite"، يلعب فيتامين بـ6 دورًا رئيسيًا في الوقاية من الكثير من الأمراض والحالات، بما في ذلك الغثيان والدوار الناجم عن الحمل، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والوظائف الإدراكية.

توجد كمية جيدة من فيتامين ب 6 بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من اللحوم والفواكه والخضروات، والتي تشمل:

سمك التونة سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى الحبوب المدعمة حمص بيض السبانخ واللفت الموز والبرتقال

ما هي سمية فيتامين ب 6؟

على الرغم من أن خبراء الصحة يشعرون أن سمية فيتامين B6 هي ظاهرة نادرة حيث يتم التخلص من الفائض عادة من الجسم عن طريق البول، يتم الاحتفاظ بكميات إضافية في الجسم وتسبب مشاكل مثل اعتلال الأعصاب في الساقين والذراعين وفقدان السيطرة على حركات الجسم.

عادة، لا يسبب نقص خفيف في فيتامين ب 6 أي مشكلة، ومع ذلك ، يمكن أن تظهر عدة مرات ما يلي: