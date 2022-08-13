الوحدات المحلية ترشد استهلاك الكهرباء تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء، ببعض الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيف الأحمال، وخفض الإنارة بالمبانى الحكومية والطرق، والشوارع، بما لا يضر بالحالة الأمنية، والأمور الحياتية للمواطنين، ومتابعة الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية فى الحادية عشر مساء، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج خلال الاجتماع الطارئ للقيادات التنفيذية الخميس الماضي؛ لتطبيق الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ فى ظل مواجهة التحديات العالمية خلال الوقت الراهن.

وأوضح هلال زكى رئيس حى شرق سوهاج، أنه تم القيام بالمرور على أعمدة الإنارة بشوارع وميادين الحى، حيث تم تخفيف الأحمال بـ " شارع الجمهورية، وميدان الشبان، والكورنيش الشرقى، وشارع أحمد حمادى، وشارع أخميم سوهاج، وشارع كورنيش النيل الغربى، بداية من بنك الإسكندرية حتى أول كوبرى أخميم سوهاج، مشيرا إلى متابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق الصيفية.

وقال حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، أنه تم متابعة أعمال تخفيف أحمال الكهرباء بالمدينة والوحدات القروية التابعة، وتخفيف الإنارة، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة فى الساعة 11 مساء.

وأكدت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة، على تنفيذ خطة المحافظة فى ترشيد استهلاك الكهرباء بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، حيث تم تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء فى شوارع المدينة وفصل التيار الكهربائى ببعض الكشافات بطريق سوهاج الشرقى، وشارع السنترال، والمحكمة، وش عبد المنعم رياض، وميدان جمال عبد الناصر"، مشيرة إلى فصل بعض أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية، وأمام مبنى الوحدة المحلية.

وفى مركز ومدينة أخميم أشار حسين حبارير رئيس المركز، أنه تم تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية، وخفض الإنارة والمبانى الحكومية والطرق والشوارع العامة، والمحاور الرئيسية بنسبة ٥٠٪، وتخفيض أجهزة التكييف فيما لا يقل عن ٢٥ درجة مئوية، لافتا إلى المرور والمتابعة لأعمال ترشيد الكهرباء بالمساجد، والكنائس، واستمرار أعمال المتابعة بصفة دورية.

وأشار عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا إلى متابعة أعمال تخفيف وترشيد استهلاك الكهرباء بالطرق العامة والرئيسية بمدينة طهطا والمجالس القروية التابعة، بما لا يعيق الرؤية البصرية بالطرق والميادين العامة، والمصالح الحكومية وجميع الأماكن بصفة عامة.

وقال على لطفى رئيس حى الكوثر أنه تم تخفيف الإنارة وفقا لطبيعة الشوارع وأولويتها، ومتابعة مواعيد الإغلاق الصيفية بالنسبة للمحلات التجارية بنطاق الحى، وجارى أعمال المتابعة الدورية لتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

ولفت محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، إلى مواصلة الوحدات القروية التابعة لأعمال تخفيف أحمال الكهرباء، وترشيد الاستهلاك، والالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية، وذلك بقرى " أولاد سالم بحرى، والخيام، وأولاد يحيى بحري"، كما تم تخفيف أحمال الكهرباء بشوارع "أحمد رضوان، وميدان الشهداء، وشارع السادات ".

وفى مركز ومدينة جهينة، قال أحمد البدرى رئيس المراكز، أنه تم تخفيف أحمال الكهرباء بالمدينة، وتم المرور والتنبيه على أصحاب المحلات بتخفيف الانارة والالتزام بقرار الغلق فى المواعيد المحددة، كما تم تخفيف الإنارة بالطرق العامة والميادين والمصالح الحكومية وجميع الأماكن بصفة عامة.

وذكر شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم تخفيف أحمال الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بالمدينة، والوحدات القروية التابعة، بالشوارع والميادين والمناطق العامة، بما لا يعيق الرؤية البصرية، والحالة الأمنية بالشوارع والميادين.

وقال أحمد الشطورى رئيس حى غرب سوهاج أنه تم متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، وغلق المحلات التجارية فى المواعيد المحددة بنطاق الحى، والمرور على القطاعات والمناطق، والشوارع المختلفة، مشيرا إلى استمرار الحملات، وأعمال المتابعة بشكل مستمر.