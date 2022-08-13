الكشف الطبى على 2479 مواطنا بالمجان ضمن قوافل "حياة كريمة" بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، قافلة طبية للكشف المجانى بقرية المريناب بمركز إدفو، وقرية فارس بمركز كوم أمبو وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أكد الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين فى كل قرية والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية.

وأشار إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 2479 مواطن ومواطنة مجاناً ، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وصرف الأدوية المجانية أيضاً ، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

يأتى ذلك ضمن جهود متواصلة تبذلها الجهات المختصة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.