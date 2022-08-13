وأوضحت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم /السبت/، أن حالة الإصابة هي لامرأة إفريقية تبلغ من العمر 22 عاما، وأظهرت اختباراتها الطبية نتائج إيجابية للمرض، حيث كانت قد سافرت إلى نيجيريا قبل شهر.. وتوجهت المريضة إلى المستشفى قبل يومين حيث صدرت تقاريرها الطبية مساء أمس لتؤكد إصابتها بالمرض، وتعد هي المرأة الثانية في العاصمة التي تصاب بالعدوى.



وكان أربعة أشخاص، من بينهم امرأتان، قد نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إثر إصابتهم بفيروس جدري القردة، بينما سُمح لآخر بالخروج من المنشأة الصحية بعد تعافيه من المرض.