اليوم السابع
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"الداودى" يعلن تنظيم قافلة طبية موسعة بمراكز قنا ودشنا ونجع حمادى

السبت، 13 أغسطس 2022 11:38 ص
"الداودى" يعلن تنظيم قافلة طبية موسعة بمراكز قنا ودشنا ونجع حمادى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تنظيم قافلة طبية موسعة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بقنا.
 
وقال محافظ قنا، إن القافلة تستهدف الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك تحت إشراف الاساتذة المختصين بكلية الطب جامعة طنطا.
 
وأضاف الداودي، أنه من المقرر تنظيم القافلة على مدار 3 أيام، على أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس الجارى بمستشفي قنا العام، من الساعة 1ظهرا إلي الساعة 5 مساءا، ويوم الخميس الموافق 18أغسطس بالوحدة الصحية بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا، ويوم الجمعة الموافق 19 أغسطس بمستشفي الشرقي بهجورة بمركز نجع حمادي من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


قافلة طبية

مديرية صحة قنا

محافظ قنا

قنا العام

ابو دياب



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