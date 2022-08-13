"الداودى" يعلن تنظيم قافلة طبية موسعة بمراكز قنا ودشنا ونجع حمادى

وقال محافظ قنا، إن القافلة تستهدف الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك تحت إشراف الاساتذة المختصين بكلية الطب جامعة طنطا.

وأضاف الداودي، أنه من المقرر تنظيم القافلة على مدار 3 أيام، على أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس الجارى بمستشفي قنا العام، من الساعة 1ظهرا إلي الساعة 5 مساءا، ويوم الخميس الموافق 18أغسطس بالوحدة الصحية بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا، ويوم الجمعة الموافق 19 أغسطس بمستشفي الشرقي بهجورة بمركز نجع حمادي من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا.