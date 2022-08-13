وأضافت الوزارة - في بيان، أنه يحق تسجيل النمساويين الذين بلغوا سن 16 عاما بحلول يوم الانتخابات ولم يتم استبعادهم من التصويت لأسباب محددة.



وأوضحت أنه يجب على النمساويين الذين يعيشون في الخارج والذين يرغبون في المشاركة في الانتخابات التقدم بطلب للقيد في سجل الناخبين إذا لم يكونوا مسجلين بالفعل، وفي الوقت نفسه يمكنهم التقدم بطلب اقتراع غيابي.



وأشارت إلى أنه يجب إرسال طلب التسجيل في السجل الانتخابي ونسخة من بطاقة الهوية الرسمية إلى البلدية أو مكتب المقاطعة التابع لآخر مكان إقامة رئيسي في النمسا، حيث من المتوقع أن يتم إرسال بطاقات الاقتراع الغيابي مباشرة من قبل البلدية النمساوية المسئولة اعتبارًا من 13 سبتمبر المقبل.



يشار إلى أن 20 مرشحا يخوضون انتخابات الرئاسة في النمسا في 9 أكتوبر المقبل يتقدمهم الرئيس الحالي ألكسندر فان دير بيلين، الذي يسعى لولاية ثانية في السلطة مدتها 6 سنوات.