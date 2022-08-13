اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أغسطس 2022 02:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اتحاد العمال يرحب باختيار رئيسه حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة

السبت، 13 أغسطس 2022 01:24 م
اتحاد العمال يرحب باختيار رئيسه حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة حسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باختيار رئيسه حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة ضمن التعديلات الوزارية التي أعلن عنها مجلس النواب في جلسته الطارئة اليوم السبت.

وجاء في بيان صحفي عن مجلس الإدارة، أن اختيار شحاتة إضافة كبيرة لملف العمل والعمال في مصر، وأن اختياره لهذا الموقع سيعود بالنفع ليس على قضايا العمل والعمال والتحديات التي تواجه هذا الملف خلال هذه الفترة، وإنما سيكون إضافة أيضا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر من خلال التنسيق والتعاون ضمن منظومة أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال ".. وتمنى مجلس الإدارة لشحاتة التوفيق في مهامه الجديدة.

وكان حسن شحاتة قد انتخب رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الانتخابات العمالية التي شهدتها البلاد من 8 مايو وحتى 30 يونيو 2022، بمراحلها الثلاثة "لجان نقابية. نقابة عامة واتحادات عمالية "، ليقود التنظيم النقابي في دورته الجديدة 2022-2026 .

وكان قد وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.

 

وجاء التعديل كالتالى:

رضا حجازى وزيرا للتعليم

 

هانى عاطف وزيرا للرى

 

أيمن عاشور للتعليم العالى

 

سها ناشد للهجرة والمصريين بالخارج

 

أحمد عيسى طه وزيرا للسياحة والآثار

 

أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة

 

الفريق عباس حلمى هاشم وزيرا للطيران المدنى

 

حسن محمد شحاتة وزيرا للقوى العاملة

 

نيفين يوسف الكيلانى وزيرة للثقافة

 

اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية

 

محمود كمال عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام

 

اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربى

 

الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة


حسن شحاته

وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة الجديد

اتحاد العمال

التشكيل الوزارى الجديد



الموضوعات المتعلقة

13 وزيرا جديدا.. مجلس النواب يعتمد التعديل الوزارى الجديد.. إنفوجراف

السبت، 13 أغسطس 2022 12:55 م

13 وزيرا جديدا في حكومة مدبولي.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري.. حجازي للتربية والتعليم.. وسويلم للري.. طه عيسى للسياحة.. والكيلاني للثقافة.. ومحمد صلاح الدين للإنتاج الحربي.. وهشام آمنة للتنمية المحلية

السبت، 13 أغسطس 2022 12:22 م

بدء الجلسة الطارئة لمجلس النواب لنظر التعديل الوزارى

السبت، 13 أغسطس 2022 12:06 م

الرئيس السيسي: دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الوزارات

السبت، 13 أغسطس 2022 11:54 ص

جلسة مجلس النواب تنظر تعديلا وزاريا يشمل 13 حقيبة

السبت، 13 أغسطس 2022 10:44 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة