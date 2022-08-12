150 دقيقة من المشى أسبوعيًا للوقاية من مقدمات السكرى

كتبت- فاطمة خليل

تعتبر مقدمات السكري حالة صحية خطيرة حيث تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيصها على أنها داء السكري من النوع 2، وما يقرب من 96 مليون من البالغين الأمريكيين - أكثر من 1 من كل 3 - يعانون من مقدمات السكري، وأكثر من 80٪ من المصابين بمقدمات السكري لا يعرفون أنهم مصابون به وفقا لما نشره موقع WebMD

ما الذي يسبب مقدمات السكري؟

الأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس ويعمل كمفتاح للسماح بدخول السكر في الدم إلى الخلايا لاستخدامه كطاقة، وإذا كنت مصابًا بمقدمات السكري ، فإن الخلايا في جسمك لا تستجيب بشكل طبيعي للأنسولين، وينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين لمحاولة استجابة الخلايا، وفي النهاية، لا يستطيع البنكرياس مواكبة النمو، ويرتفع سكر الدم، ما يمهد الطريق لمرحلة ما قبل السكري - ومرض السكري من النوع 2 على الطريق.

العلامات والأعراض

ويمكن أن تكون مصابًا بمقدمات داء السكري لسنوات ولكن ليس لديك أعراض واضحة ، لذلك غالبًا ما لا يتم اكتشافه حتى ظهور مشاكل صحية خطيرة مثل مرض السكري من النوع 2، و من المهم التحدث إلى الطبيب بشأن إجراء اختبار سكر الدم إذا كان لديك أي من عوامل الخطر لمقدمات السكري ،

منع مرض السكري من النوع 2

إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري ، فإن فقدان كمية صغيرة من الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن وممارسة النشاط البدني بانتظام ، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، بالإضافة الى ممارسة النشاط البدني المنتظم مثل الحصول على 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من المشي السريع أو نشاط مماثل.