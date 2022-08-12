1000 رجل إطفاء يشاركون فى إخماد حرائق بوردو "معقل صناعة النبيذ" فى فرنسا

كتب : أحمد علوى

يشارك أكثر من ألف رجل إطفاء من مختلف أنحاء أوروبا، تدعمهم طائرات في مكافحة حريق غابات هائل بالقرب من بوردو، معقل صناعة النبيذ في فرنسا.

وتستمر الحرائق لليوم الرابع بالقرب من بوردو، حيث يُستبعد تراجع درجات الحرارة المرتفعة قبل مطلع الأسبوع المقبل.

وحاول رجال الإطفاء، تدعمهم طائرات رش المياه، احتواء الحريق في منطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، والذي أجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم وأتى على 6800 هكتار من الغابات.

وقال جريجوري أليون المسؤول في هيئة الإطفاء الفرنسية لراديو (آر.تي.إل) "إنه غول، إنه وحش". بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الأوروبية تهب لإنقاذ فرنسا.

وأضاف مكتبه أن طائرتي إطفاء يونانيتين إضافة إلى طائرتين سويديتين و64 رجل إطفاء من ألمانيا و146 رجلا آخر من بولندا ومزيدا من رجال الإطفاء من النمسا ورومانيا سيصلون إلى البلاد.

واندلعت حرائق الغابات في جميع أنحاء أوروبا هذا الصيف بفعل موجات الحر المتتالية التي اجتاحت القارة وسُجلت خلالها درجات حرارة قياسية، ولفتت الانتباه من جديد إلى مخاطر تغير المناخ على الصناعات وسبل العيش.

وقال رجال الإطفاء إنهم تمكنوا من إنقاذ قرية بولان بيليه، التي تحولت إلى قرية أشباح بعد أن طلبت الشرطة من السكان إخلاء منازلهم مع اقتراب ألسنة اللهب.

وفي مدينة هوستنس القريبة، بقيت أليسون فايول ووالدها في منزلهما وحقائبهما معبأة استعدادا للمغادرة سريعا في أي وقت. وقالت فايول بعدما شاهدت العديد من جيرانها يغادرون منازلهم خلال الليل "لا يزال كثير من الدخان يتصاعد لكنه لا يأتي في هذا الاتجاه حاليا".