نفوق الأسماك فى نهر بألمانيا بسبب مادة عالية السمية.. والبيئة تحذر الجمهور

كتبت : شيماء عبد المنعم

قالت وزارة البيئة فى ولاية براندنبورج الألمانية، إن مادة غير معروفة عالية السمية في نهر أودر، الذي يمر عبر بولندا وألمانيا، هي سبب نفوق جماعي للأسماك، وحسب تقرير موقع cowraguardian إن تحليلا لمياه النهر أظهر أدلة على وجود مواد كيماوية اصطناعية يُحتمل جدا أن يكون لها تأثيرات سامة على الفقاريات، مضيفة أنه لم يتضح بعد كيف وصلت هذه المادة إلى مياه النهر.

ووفقا للإذاعة المحلية "آر.بي.بي"، فقد وجد المختبر الحكومي مستويات عالية من الزئبق في عينات المياه، غير أن رئيس الهيئة الوطنية لإدارة المياه في بولندا بريميسوا فداكا قال لمحطة "بولسات نيوز" الخاصة إن وجود الزئبق في المياه لم يتأكد بعد.



نفوق الاسماك الالمانية

وقالت الوزارة في ولاية براندنبورج المحيطة ببرلين، إنه لم يتسن بعد تحديد كمية الأسماك التي نفقت في أنحاء بولندا وألمانيا، كما أشار وزير البيئة في براندنبورج، أكسل فوغل إلى أن "قنوات الاتصال بين الجانبين البولندي والألماني لم تنجح في هذه القضية"، مضيفا أن السلطات الألمانية لم تتلق حتى الآن أي إخطار من بولندا بشأن الحادث.

وفي تحذير للجمهور صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، نصحت السلطات الألمانية في منطقتي أوكرمارك وبارنيم، وهما موطن لتلال متعرجة ومحمية طبيعية، المواطنين، بتجنب ملامسة مياه نهر أودر وقناة مجاورة له.