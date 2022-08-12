مهرجان الأراجوز المصري في مكتبة الاسكندرية الاثنين

الإسكندرية جاكلين منير

تستضيف مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع فرقة "ومضة"، مهرجان الأراجوز المصري في دورته الثالثة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يضم المهرجان هذا العام مجموعة من العروض التمثيلية التي تصور المواقف الحياتية المختلفة، لفتح آفاق وموضوعات جديدة لجعل الأراجوز أكثر عصرية وواقعية.

يأتي المهرجان في ضوء الاهتمام بفن الأراجوز كأحد عناصر التراث الإنساني، بعدما وُضع على قوائم الصون العاجل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" في 2018، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى والثانية.

جدير بالذكر أن فرقة "ومضة" لعروض الأراجوز وخيال الظل أسّسها د. نبيل بهجت عام 2003، وشعارها "إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا"، وتقدم الفرقة عروضها بشكل منتظم، فكانت من أولى فرق الدمى التي قدّمَت ورشًا تعليمية، قدمت الفرقة أكثر من 80 ورشة تعليمية داخل مصر وخارجها، وأنتجت 21 مسرحية عرضتها في أكثر من 30 دولة بعدة لغات، وقدمت الفرقة بالتعاون مع أحد المسارح ببنسلفانيا 121 ليلة عرض لأربعين ألف مشاهد بالولايات المتحدة الامريكية، وكذلك قدمت عروضها في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان وتونس واليمن، وغيرها من الدول، وعمل مع الفرقة فنانون من مختلف دول العالم.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الهاتف رقم 01001303318 أو 0223926031، خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، أو زيارة صفحة بيت السناري على الفيسبوك.



