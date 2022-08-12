وقال المتحدث باسم اللجنة، مي فنج - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إن تسع مناطق على مستوى المقاطعات في الصين أبلغت عن أكثر من 100 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" في كل منها منذ بداية أغسطس، مع أكثر من 2000 إصابة في مقاطعة هاينان، مشيرًا إلى أن موجة تفشي الفيروس الأخيرة في مدينة سانيا الساحلية الواقعة في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين لا تزال تتطور على مستوى عالٍ.



وأضاف أن الوضع الوبائي على مستوى مقاطعات مثل شينجيانج ومنغوليا الداخلية وقوانجدونج، يتطور بسرعة، محذرًا من خطر الانتشار المجتمعي، كما أن الحالات المُبلَغ عنها مؤخرًا في منطقة التبت ذاتية الحكم تشكل أيضًا خطرًا كبيرًا للانتشار.



ومع ذلك، أشار المتحدث إلى أن الوضع الوبائي في بعض المناطق على مستوى المقاطعات التي تم الإبلاغ عن إصابات بها سابقًا تحت السيطرة حاليًا.



وفي إشارة إلى إرسال مجموعات عمل إلى المناطق المتضررة للمساعدة في جهود الاحتواء، أكد المتحدث أهمية الاحتراس من الحالات الوافدة وتجدد ظهور الحالات المحلية والالتزام بسياسة "صفر-كوفيد" الدينامية.



وحتى يوم الثلاثاء الماضي، تم إعطاء 3.427 مليار جرعة لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني. وقال "مي" إن ما يقرب من 239 مليون مسن تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19".