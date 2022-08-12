محافظ كفر الشيخ يعلن ترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقا للمصلحة العامة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء،وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقا للمصلحة العامة للدولة، بما لا يضر بالحالة الأمنية، والأمور الحياتية للمواطنين.

وأشرف وائل فرج رئيس مدينة برج البرلس على أعمال تفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء أعمدة الإنارة بالطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، مشدداً بالغلق التام للتيار الكهربائي للمصالح الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية ما عدا المباني الخدمية وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، والمولات التجارية، مناشدا المواطنين بترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء مع التزامن مع خطة الدولة مشددا السيد رئيس المدينة بأنه سوف يتم المرور بصفة مستمرة علي المصالح الحكومية والمحلات التجارية بنطاق المدينة.

كما تابع شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال تخفيض الإنارة العامة علي الطرق العامة بنسبة 50٪، إضافة متابعة إطفاء إنارة الأعمدة.



ترشيد الكهرباء



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خفض الكهرباء على رافد الطريق الدولي