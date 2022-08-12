اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن ترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقا للمصلحة العامة.. صور

الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:01 م
محافظ كفر الشيخ يعلن ترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقا للمصلحة العامة.. صور ترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقا للمصلحة العامة للدولة
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء،وتوجيهات اللواء  جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقا للمصلحة العامة للدولة، بما لا يضر بالحالة الأمنية، والأمور الحياتية للمواطنين.

وأشرف وائل فرج رئيس مدينة برج البرلس على أعمال تفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء أعمدة الإنارة بالطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، مشدداً بالغلق التام للتيار الكهربائي للمصالح الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية ما عدا المباني الخدمية وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، والمولات التجارية، مناشدا المواطنين بترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء مع التزامن مع خطة الدولة مشددا السيد رئيس المدينة بأنه سوف يتم المرور بصفة مستمرة علي المصالح الحكومية والمحلات التجارية بنطاق المدينة.

كما تابع شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال  تخفيض الإنارة العامة علي الطرق العامة بنسبة 50٪، إضافة متابعة إطفاء إنارة الأعمدة.

ترشيد الكهرباء
ترشيد الكهرباء

 

جانب من خفض الاضاءات
جانب من خفض الاضاءات

 

خفض الاضاءات
خفض الاضاءات

 

خفض الكهرباء على رافد الطريق الدولي
خفض الكهرباء على رافد الطريق الدولي

 

متابعة ترشيد الكهرباء
متابعة ترشيد الكهرباء

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مجلس وزراء

ترشيد الكهرباء

طرق عامة

البرلس

سيدي غازي



الموضوعات المتعلقة

محافظ المنيا: ننفذ خطة مجلس الوزراء في ترشيد الطاقة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 07:28 م

الإسكان: يجب تحويل ترشيد الطاقة إلى سياسة عامة لدى المواطنين

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 07:04 م

خبير تمويل واستثمار يوضح أسباب استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:48 م

الإسكان: خطة لترشيد الطاقة والمياه فى المدن وتقليل الإضاءة بالمبانى الحكومية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:14 ص

شركة مياه البحر الأحمر تنشئ محطة طاقة شمسية لترشيد الطاقة.. صور

الأحد، 19 يونيو 2022 12:43 م

التوفير يقلل الفواتير.. ضوابط أوروبية لترشيد الطاقة بعد أزمة الغاز الروسى.. خفض استخدام المكيفات والعمل بالمنزل واستبدال الطائرة بالقطار أهم التدابير.. ومسئول إيطالى: وقف التكييف يوفر 4 مليارات متر مكعب غاز

السبت، 04 يونيو 2022 03:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة