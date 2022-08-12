للشركات المنضمة حديثًا.. أبرز 7 أسئلة عن التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى

كتب هانى الحوتى

حددت مصلحة الضرائب المصرية، أسماء الممولين المكلفين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، بهدف رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتقليل وكشف حالات الفساد والتهرب الضريبي، وتحسين أداء العمليات الإجرائية، ويقدم "اليوم السابع" للشركات المنضمة حديثًا أبرز 7 أسئلة عن المنظومة.



1- ما هو التوقيت المستخدم لإرسال الإيصالات على منظومة الإيصال الإلكتروني؟ ج- يتم إرسال الإيصالات على المنظومة وفقًا للتوقيت العالمي UTC في حالة استخدام ERP.

2- هل الإيصالات المخصصة مثل المطاعم والبيع بالتجزئة سيتوقف عمل إصدار 0.V1 في 15 أغسطس الجاري؟ ج- كل من يتعامل بإصدار V1.0 في الإيصالات المتخصصة (المطاعم والكافيهات والخدمات العامة والنقل والمواصلات) لن يتم إيقاف هذا الإصدار في 15 أغسطس الجاري، بينما كل من يتعامل بهذا الإصدار بالإيصال الأساسي، وسيتم إيقافه يوم 15 أغسطس الجاري، ويجب استخدام الإصدار V1.1 قبل هذا التاريخ.

3- هل يمكن إدراج السعر شامل ضريبة القيمة المضافة على الإيصال الإلكتروني؟ ج- لا يمكن ذلك حيث يجب أن يتم إدخال قيمة السلع غير شامل الضريبة ثم يتم بعد ذلك إضافة نسبة وقيمة الضريبة.



4- هل تقبل منظومة الإيصال الكسور العشرية برقمين عشريين فقط؟ ج- تقبل منظومة الكسور العشرية حتى 5 أرقام عشرية ويتم التقريب بعد الكسر العشري الخامس.

5- كيف يتم تصحيح قيمة الضريبة في الإيصال؟ ج- يتم عمل مرتجع الإيصال بالكامل، وعمل إيصال جديد.

6- بالنسبة لشركات الصرافة، هل يلزم تغيير الإيصال المعتمد من البنك المركزي؟ ج- يجب أن تلتزم شركات الصرافة بإدراج البيانات الإلزامية على بيانات الإيصال الإلكتروني المرسلة إلى المنظومة وأن تلتزم بطباعة الحقول الإلزامية طبقًا للائحة التنفيذية وله أن يضيف أي بيانات أخرى طبقًا لطبيعة نشاطه.