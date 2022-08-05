أبرز 7 أسئلة للشركات للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى

تعتزم مصلحة الضرائب المصرية، تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على 400 شركة بداية من أكتوبر المقبل، بهدف توسيع عدد الشركات المنضمة لمنظومة الضرائب الإلكترونية، بهدف رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتقليل وكشف حالات الفساد والتهرب الضريبي، وتحسين أداء العمليات الإجرائية، واستكمال إتاحة كل الخدمات للمجتمع الضريبي عبر نظام مميكن بدون الحاجة لذهاب الممولين إلى مأموريات الضرائب، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أسئلة للشركات عن التعامل مع المنصة.
قبل بدء المرحلة الثانية..
أبرز 7 أسئلة للشركات للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونىالجمعة، 05 أغسطس 2022 07:00 م
مصلحة الضرائب
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