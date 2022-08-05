أبرز 7 أسئلة للشركات للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى

كتب هانى الحوتى

تعتزم مصلحة الضرائب المصرية، تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على 400 شركة بداية من أكتوبر المقبل، بهدف توسيع عدد الشركات المنضمة لمنظومة الضرائب الإلكترونية، بهدف رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتقليل وكشف حالات الفساد والتهرب الضريبي، وتحسين أداء العمليات الإجرائية، واستكمال إتاحة كل الخدمات للمجتمع الضريبي عبر نظام مميكن بدون الحاجة لذهاب الممولين إلى مأموريات الضرائب، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أسئلة للشركات عن التعامل مع المنصة.



1- هل يمكن إرسال مستند يجمع بين المبيعات ومردودات المبيعات؟ ج- يجب الفصل بين مستند البيع (الإيصال) ومستند المردودات (المرتجعات).



2- هل يمكن إصدار إيصال مرتجع بدون الإيصال المرجعي؟ ج- لا يمكن إصدار إيصال مرتجع بدون وضع الإيصال المرجعي الذي تم إصداره سابقًا.



3- ما هي الخطوات المتبعة في حالة الرغبة في إلغاء إيصال أو حدوث مردودات المبيعات؟ ج- يتم إصدار إيصال مرتجع بقيمة الإيصال المراد إلغائه أو بقيمة مردودات المبيعات باستخدام الـUUID الخاص بالإيصال الأصلي.



4- هل يجب تسجيل نظام محاسبي خاص بالإيصال وآخر خاص بالفاتورة على المنظومة؟ ج- يمكن استخدام نفس النظام المسجل في إصدار كلًا من الإيصالات والفواتير، مع مراعاة أن المنظومة لا تمنع من تسجيل نظام محاسبي خاص بالفاتورة وآخر خاص بالإيصال.



5- هل الإيصال يحتاج إلى توقيع إلكتروني؟ ج- لا يحتاج إلى توقيع إلكتروني.



6- كم تبلغ عدد الإيصالات التي يتم إرسالها في المرة الواحدة؟ ج- ابتداءً من إيصال واحد وحتى 500 إيصال، بحيث أن حجم الإيصال لا يتعدى عن 1.5 ميجا.