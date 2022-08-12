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غلق جزئى لكوبرى فيصل باتجاه الجيزة لمدة 3 أيام لاستكمال الصيانة.. فيديو

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:13 م
غلق جزئى لكوبرى فيصل باتجاه الجيزة لمدة 3 أيام لاستكمال الصيانة.. فيديو كوبرى فيصل
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن استكمال أعمال صيانة الفاصل العرضى لكوبري فيصل تحديدا أعلي كوبري فيصل  الإتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبرى الجيزة المعدنى، وذلك للحد من التكدس المرورى، وذلك في إطار سعي محافظة الجيزة نحو رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والكباري لتحسين الحركة المرورية.

وتشير محافظة  الجيزة، إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام الشركة المنفذة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي للكوبري بالاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار الــ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية .

ووجه اللواء أحمد راشد رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق باتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ الأعمال علي أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري .

كما وجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور باتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات، وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع اي إعاقات مرورية.

وأوضح بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللواحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.


محافظه الجيزه

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كوبرى فيصل

غلق كوبرى فيصل



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