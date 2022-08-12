اليوم السابع
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ريشى سوناك يعترف: جونسون يرفض الرد على مكالماتى منذ الاستقالة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 12:06 م
ريشى سوناك يعترف: جونسون يرفض الرد على مكالماتى منذ الاستقالة ريشى سوناك
كتبت ريم عبد الحميد

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 اعترف وزير الخزانة البريطانى السابق، ريشى سوناك، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد رفض الرد على مكالماته بعد شهر من استقالة الأول من حكومة الثانى.
 
 وخلال مناظرة بين سوناك ومنافسته على زعامة حزب المحافظين ليز تروس، أدارتها مساعد رئيس تحرير التليجراف كاميبا تومنى، سألت المستشار السابق، المرشح لزعامة خلافة جونسون فى رئاسة الحكومة،  عما إذا كان قد تحدث مع جونسون منذ استقالته، وقال إنه أرسل إليه رسائل وحاول الاتصال به لكن ربما، وإن لم يكن مفاجئا لم يرد عليه جونسون.
 
 وواجه سوناك ومنافسته وزير الخارجية ليز تروس أكبر جمهور على الإطلاق فى سباق المحافظين، حيث أخضعهم 1800 عضو من حزب المحافظين لفحص شامل فى المناظرة التى عقدت فى شيلتنهام.
 
  وتمسك سوناك بموقعه الرافض لخفض الضرائب، وحظى بالتصفيق عندما قال إنه ليس من الصواب وضع 50 مليار استرلينى على بطاقة الائتمان وتركها للأبناء والأحفاد لسدادها.
 وقال إنه فى سباق القيادة هذا، لم يقل دائما الأشياء التى قد يرغب الناس فى سماعها، لكنه قال الأشياء التى يحتاج الناس إلى سماعها، لأنه بريطانيا تواجه تحديات حقيقية ويريد أن يكون صريحا مع الجميع بشأن ما هو مطلوب إصلاحه.
 
 وعند سؤال تروس عما إذا كانت ستساعد الناس الذين يعانون لدفع فواتير الطاقة المتوقع أن تصل إلى 4200 استرلينى سنويا، وربما خمسة آلاف ، قالت وزيرة الخارجية السابقة إن الأمر الذى لا ينبغى فهمه هو أخذ الأموال من الناس فى صورة ضرائب وردها لهم فى صورة مزايا.
 
 

ريشى سوناك

ليز تروس

سباق المحافظين

بوريس جونسون

بريطانيا



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