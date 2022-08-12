اليوم السابع
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خلال 24 ساعة.. ضبط كميات مخدرات في حملة أمنية مكبرة بمحيط الأندية

الجمعة، 12 أغسطس 2022 01:52 م
خلال 24 ساعة.. ضبط كميات مخدرات في حملة أمنية مكبرة بمحيط الأندية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة، لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها وأنواعها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك على مستوى الجمهورية.

 

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (40) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (47) متهم، ضبط وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

 (18,550 كيلو جرام) من مخدر الحشيش

 (13 كيلو جرام ، و30 جرام لبذور القنب) من مخدر البانجو

 (6,275 كيلو جرام من مخدر الهيروين

(1٫540 كيلو جرام) من مخدر الآيس "الشابو

(3160) قرص مخدر لعقار الترامادول.

 (5) أقراص لمخدر الكبتاجون.

تنفيذ (15) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبالغ مالية- فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- 51 هاتف محمول – 6 سيارات – 4 دراجات نارية – 6 قطع سلاح أبيض – 5 ميزان).


الأجهزة الأمنية

حملة أمنية

مراكز الشباب

محيط الأندية

مواد مخدرة

قضايا متنوعة



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