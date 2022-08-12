تونس.. أمر رئاسى بإنهاء مهام مستشار المصالح المالية برئاسة الحكومة

وكالات

أفادت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس قيس سعيّد أصدر أمرا بإنهاء مهام مستشار المصالح المالية برئاسة الحكومة.

وقالت إن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تضمن أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام طارق بالعربي، مستشار المصالح المالية، المدير العام للتخصيص برئاسة الحكومة.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت الأربعاء حكمين غيابيين قضيا بسجن النائب السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري، مدة عامين مع النفاذ العاجل، وذلك بسبب إصدار صكوك دون رصيد.

وأصدرت النيابة العمومية بطاقتي إيداع بالسجن في حق الخياري لتنفيذ حكمين غيابيين قضيا بسجنه في مجملهما مدة أربعة أعوام، عامان اثنان عن المحكمة العسكرية وعامان اثنان صدرا عن المحكمة الابتدائية ببن عروس.