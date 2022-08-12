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تعرف على متحف سوهاج القومى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لافتتاحه

الجمعة، 12 أغسطس 2022 11:36 ص
تعرف على متحف سوهاج القومى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لافتتاحه متحف سوهاج القومي
كتب ـ محمد أسعد

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يحتفل، اليوم الجمعة، متحف سوهاج القومي، بمرور أربعة أعوام على افتتاحه، والذي يوافق 12 أغسطس من كل عام.
 
يُعد متحف سوهاج القومي من أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، ليضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون عام 1982. 
 
بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1993، ليعرض المقتنيات الأثرية المكتشفة في محافظة سوهاج لاسيما تلك الخاصة بمقبرة ميريت آمون، تعثرت أعمال بناء المتحف وتوقفت عدة سنوات حتى بدأ استئناف الأعمال مرة أخرى عام 2016، وتفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه عام 2018. 
 
يقع متحف سوهاج القومي على الضفة الشرقية لنهر النيل بضاحية مدينة ناصر بمحافظة سوهاج،‏ ويأخذ تصميم مبنى المتحف شكل معبد الملك ستي الأول بأبيدوس، ويتكون من بدروم وطابقين، تضم مجموعة من القطع الأثرية تُلقي الضوء على عدة موضوعات منها ملوك وشخصيات، الأسرة والوضع الاجتماعي، المطبخ المصري القديم، الحرف والصناعات، النسيج، التراث، ورحلة الحج عبر العصور.
 
ومن أبرز القطع الأثرية التي يتم عرضها تمثال من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني من عصر الأسرة التاسعة عشر، وجزء من مقبرة وني حاكم أبيدوس والقائد الأعلى للجيش من عصر الأسرة السادسة، ومفتاح دير الأنبا شنودة بسوهاج (الدير الأبيض)‏، ومصحف مذهب من العصر العثماني. 
 
معروضات متحف سوهاج القومي
معروضات متحف سوهاج القومي

قطع أثرية
قطع أثرية

تماثيل متحف سوهاج
تماثيل متحف سوهاج

قطع أثرية نادرة بمتحف سوهاج
قطع أثرية نادرة بمتحف سوهاج

آثار متحف سوهاج
آثار متحف سوهاج

قطع أثرية بمتحف سوهاج
قطع أثرية بمتحف سوهاج

متحف سوهاج
متحف سوهاج

متحف سوهاج القومي
متحف سوهاج القومي
 
 
 
 

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