انتهاء 101 مشروع تنموى خلال 2021 بمحافظة سوهاج بتكلفة 6 مليارات جنيه.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أنه في إطار ضمان استمرار مشروعات التنمية الشاملة المستدامة وفقا لجداول زمنية محددة فإن المشروعات بالمحافظة تسير بشكل جيد ومطمئن إلى حد كبير، حيث تم الانتهاء خلال عام 2021 من عدد 101 مشروع بتكلفه 6 مليارات 554 ألف جنيه.



وأوضح اللواء طارق الفقى، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فى قطاع الطرق والكبارى بتكلفة مليار و788 مليون جنيه تم الانتهاء من 97 مشروعا لرصف الطرق الداخلية والصحراوية التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، كما تم الانتهاء من عدد من الكبارى الحيوية منها "كوبرى الثقافة بتكلفة 304 ملايين جينه، وكوبرى جرجا بتكلفة 76 مليون جنيه، وكوبرى البلينا العلوي وكوبري الكسرة بتكلفة 257 مليون جنيه، بالإضافة إلى الكبارى التى تم الانتهاء منها من قبل وهي كوبرى طهطا، ومحور كوبرى جرجا، ومحور كوبرى طما على النيل.



وأشار إلى أنه بالنسبة للمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، فقد تم إدراج 178 ترعة بنطاق المحافظة بأطوال تتجاوز 547 كم، بتكلفة تصل إلى مليار و700 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تبطين 47 ترعة بطول 207 كم، وجاري العمل للانتهاء من باقي الترع.



وبالنسبة للأبنية التعليمية تم إنشاء 66 مدرسة جديدة بتكلفة بلغت 329 مليونا و300 ألف جنيه، ساهمت في توفير 834 فصلا دراسيا جديدا، وذلك ضمن 125 مدرسة جديدة مدرجة بخطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأوضح المحافظ أنه في قطاع الصحة تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 48 وحدة صحية بالقرى المدرجة ضمن حياة كريمة، وتم التشغيل التجريبي لعيادات مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتزويد مستشفيات الصحة بسوهاج بأكثر من 750 جهازا طبيا حديثا، وجار إحلال وتجديد وتطوير عدد من المستشفيات المركزية بنطاق المحافظة.



وأنهى اللواء طارق الفقى تصريحاته في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم إنجاز 23 مشروعا خلال عام 2021 بتكلفة 2 مليار و800 مليون جنيه، وبدء العمل الفعلي في عدد 456 مشروعا للصرف الصحي، و139 مشروعا لمياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف.



اجزاء من الكوبرى



أعمال أحد الكبارى



اعمال التسليح بالمشروع



اعمال تنفيذ الكوبرى



أعمال مد الخطوط



اعمال مشروع جديد



شدات اعمال بالمشروع



شدات معدنية بأحد الكبارى



كوبرى البلينا



كوبرى تحت الإنشاء



كوبرى جرجاد



كوبرى ومشروع جديد بسوهاج



لوحة تخطيطية بالمشروع



لوحة تعريفية بالمشروع