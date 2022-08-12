تحصين 3859 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

قال الدكتور محمد جودة مدير إدارة بنها البيطرية، إنه تم تحصين 3859 رأس ماشية وأغنام وماعز ضد حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية، خلال الحملة التى أطلقتها مديرية الطب البيطرى بالقليوبية منذ 14 يوليو الماضى وحتى الآن، بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية.

كان قد شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمدن بنها والخانكة وشبين القناطر، انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وذلك اعتبارا من الخميس 14 يوليو 2022 وحتى تحقيق المستهدف والذي يبلغ 127 ألف رأس أبقار وجاموس و46 ألف رأس) أغنام وماعز على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها.

وتابع الهجان، أعمال التحصين بمناطق الرملة والحرس الوطني بمدينة بنها وكذلك بقرية سندوة بالخانكة وقرية طحانوب وكفر سندوة بشبين القناطر ، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيدًا بهذه الحملات القومية التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وصحة وسلامة المواطنين.

كما أعلن محافظ القليوبية، دعمه الكامل للحملة موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية وذلك فى إطار تشديد الاجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، أن المديرية وكافة الإدارات البيطرية بالتنسيق مع معهد بحوث الحيوانات قد استعدت للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد ، والاستمرار فى الحملة حتى تحقيق المستهدف، مؤكدًة أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

يذكر ان الحملة التى اطلقتها الإدارة البيطرية ببنها جاءت تحت اشراف الدكتور محمد جودة مدير ادارة بنها البيطرية ومشاركة الدكتورة نهاد عبد الله رئيس قسم الأرشاد ومديرى الوحدات البيطرية الدكتورة شيماء سعيد والدكتورة نجلاء عبد البديع والدكتورمجدى بحيرى والدكتور محمد بيومى.