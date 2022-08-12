"بورسعيد" تحصل على المركز الخامس فى مسابقة الأفضل للإبداع والابتكار الإعلامى

بورسعيد - محمد عزام

حصل المركز الإعلامي بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد على المركز الخامس في النسخة الأولى من مسابقة "الأفضل للإبداع والابتكار الإعلامي" للمنسقين الإعلاميين، والتي تأتي بدعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، وذلك خلال الملتقى الثالث للمنسقين الإعلاميين ومسئولى الربط الالكترونى والذي أقيم بالمدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 6 أغسطس وحتى 12 أغسطس الجارى، بحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب نائبًا، عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وعبد الفتاح حافظ، وكيل الوزارة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد والدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين.

كما قام اللواء اسماعيل الفار نائباََ عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم أحمد الشحنة مدير المركز الاعلامي وهبه حسن المنسق الاعلامي علي جهودهم المبذولة في هذه المسابقة وحصولهم علي المركز الخامس، ومن جانبه هنأ "حافظ"، المركز الإعلامي بالمديرية متمنياََ لهم دوام التقدم والتطور وتحقيق الأفضل خلال الفترة القادمة، جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بالإعلان عن المسابقة بمديريات الشباب والرياضة بهدف إطلاق إبداعات المنسقين الاعلامين وحثهم على الابتكار والتطور.