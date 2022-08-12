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انقطاع مياه الشرب عن 23 منطقة بالقاهرة غدا لمدة 14 ساعة بسبب أعمال الصيانة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 01:00 ص
انقطاع مياه الشرب عن 23 منطقة بالقاهرة غدا لمدة 14 ساعة بسبب أعمال الصيانة انقطاع مياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد 23 منطقة بالقاهرة انقطاعا فى مياه الشرب لمدة 14 ساعة غدا السبت، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن ذلك يأتى نظراً لأعمال اللحامات الخاصة بخط قطر 1000 مم المتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس.
 
الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شارع سنان – شارع ترعة الجبل – حمامات القبة – شارع ابن سندر – شارع طومنباى – منطقة عين شمس الغربية – شارع سليم الأول – شارع عين شمس – خارجة المطرية – منشية البكرى – الحرس الجمهورى – رئاسة القوات الجوية – عمارات العبور – دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة – الشيراتون – خزان 5 – الملتقى العربى – الكلية الحربية، الحى العاشر - مساكن صقر قريش - مدينة الأمل - الهجانة سابقا، أرض الجولف التابعة لمدينة نصر وسيتي ستارز)، وذلك اعتبارا من غد السبت الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة.
 
وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

المياه

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القاهرة

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اليوم السابع بلس



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