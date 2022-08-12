المصطافون يتوافدون على شاطئ بور فؤاد هربا من موجة الحر.. صور

ومن جانبهم حرص المئات من الأطفال والفتيات والشباب والنساء الاستماع بمياه شاطئ البحر المتوسط بمدينة بورفؤاد، كما حرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيأ علي ساحل البحر المتوسط.

وقال آخرون من المصطافين، أنهم يعشقون ممارسة الألعاب الشاطئية مثل:"الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات".

واضاف المصطافين أن الشاطئ يتميز بوجود المنقذين بطول الشاطىء تحسباً لأي حالات غرق فضلا من لافتات تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر إلى جانب توعية المصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

ومن جهة أخرى تشهد مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة حالة من الطقس المستقر، حيث سجلت العظمى 32درجة، وسط استقرار في ارتفاع الأمواج، وإنتظام حركة الملاحة بقناة السويس والصيد بالبحر المتوسط .