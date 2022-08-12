اليوم السابع
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المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل وفدا كنديا رفيع المستوى

الجمعة، 12 أغسطس 2022 06:55 م
المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل وفدا كنديا رفيع المستوى جانب من زيارة وفد كندى رفيع المستوى للمتحف القومي للحضارة المصرية
كتب محمد أسعد

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استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية وفدًا كنديا رفيع المستوى ضم هارجين ساجان وزير التنمية الدولية، ونائبه كريستوفر ماكلينان، وسفير كندا بالقاهرة لويس دوماس.

وكان فى استقبال الوفد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف والذي اصطحبهم فى جولة تعريفية داخل المتحف حيث قام بشرح فكرة المتحف والهدف من إقامته وما يقدمه للبيئة المحيطة وللخريطة السياحية المصرية والعالمية.

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وأشار الدكتور أحمد غنيم بالدور الثقافى الذى يقوم به المتحف فى دعم أواصر الصداقة والتعاون بين المتحف وشعوب العالم، لافتا إلى أن المتحف يشهد تحولات وتطورات عظيمة تبهر زائريه من مختلف دول العالم.

وقد قام سيد أبو الفضل المشرف العام للشئون الأثرية بتقديم شرح تفصيلى لأعضاء الوفد الكندي حول قاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات الملكية وبيت الهدايا.

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هذا وقد تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، وأعرب الوزير الكندي عن سعادته لوجود هذا المتحف العظيم في مصر أرض الحضارة.

وفى نهاية الزيارة حرص أعضاء الوفد الكندي على التقاط الصور التذكارية وكتابة كلمة بدفتر الزيارات أعربوا خلالها عن إعجابهم وتقديرهم لهذا العمل العظيم والذى يعبر عن حضارة وأصالة الشعب المصري.

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وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

متحف الحضارة



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