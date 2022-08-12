العدالة المناخية وتمكين الشباب للعمل المناخى.. ندوات اليونيدو استعدادا لـCOP27

كتبت ـ منال العيسوى

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ، وبرلمان المناخ والمعهد الوطنى المصرى للحوكمة والتنمية المستدامة سلسلة ندوات عبر الإنترنت من خمسة أجزاء، استعدادًا للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف COP27 الذى سيعقد فى مصر فى الفترة من 6 الى 18 نوفمبرالمقبل، بدأت أمس الخميس، وتستمر حتى الخميس 6 أكتوبر.

وتهدف سلسلة الندوات تمكين الشباب للعمل المناخى الملهم، و بناء قدرات ومشاركة الشباب، وخلق فهم المصطلحات وقضايا تغير المناخ الرئيسية مع التركيز على العلاقة مع الصناعة والابتكار، حيث تتضمن مجموعة من الموضوعات، منها "الطاقة كمحفز للعمل المناخي" و "دور الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال" إلى "العدالة المناخية"، ودور المساواة بين الجنسين ويختتم بالأهمية الرئيسية لمشاركة الشباب.

جدير بالذكر، أنه تناولت الندوة الأولى المقدمة عبر الإنترنت: مقدمة للعمل المناخى، وما هو تغير المناخ؟، لماذا هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة؟ علاوة على ذلك، ودراسة اتفاقية باريس وأهدافها، وشرح استراتيجيات التخفيف والتكيف مع المناخ، وكذلك تمويل المناخ. بالإضافة إلى ذلك، ألقت الندوة الضوء على قضية العدالة المناخية واستراتيجية المناخ المصرية.