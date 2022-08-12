الشباب والرياضة ببنى سويف تنظم ماراثونا رياضيا ضمن فعاليات يوم الشباب العربي.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، ماراثون رياضي، ضمن فعاليات احتفالية جامعة الدول العربية باليوم العربي للشباب، وذلك بحضور مصطفى إبراهيم، مدير عام الشباب والرياضة، ومحمد عبدالتواب، مدير إدارة الرياضة والأخصائيين الرياضيين بالإدارة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف.

وقال مدير عام الشباب والرياضة ببنى سويف، إنه الماراثون شارك فيه عناصر وبراعم من الطلائع والشباب، في المسافة من حي الزهور حتى مركز شباب العبور، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والصحة، لتيسير الحركة المرورية وقت تنظيم الماراثون، والذي أشرفت عليه إدارة الشباب بالمديرية.