‫ما هى أهمية مشروع قناطر ديروط الجديدة؟

كتبت أسماء نصار

" قناطر ديروط" تعتبر من أقدم المنشآت المائية فى مصر والعالم، حيث تم إنشاؤها عام 1872 فى عهد الخديوى إسماعيل ومصنفة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية فى العالم.

تقع هذه القناطر على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند فم ترعة الإبراهيمية، وتقوم بإطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذى مجموعة القناطر سبعة ترع فرعية.

مع مرور السنين أثبتت الدراسات أن القناطر انتهى عمرها الافتراضى، لذلك قررت وزارة الرى انشاء قناطر بديلة للقناطر القديمة.. وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات عن قناطر ديروط الجديدة.

1- القناطر الجديدة تهدف إلى تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان تمثل 18% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر.

2- توفر منظومة تحكم آلية أتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من اسيوط حتى الجيزة والفيوم .

3- تساهم فى ضمان توزيع منتظم على جميع فروع الترع.

4- تم توقيع اتفاقية قرض انشاء المشروع مع الجانب الياباني خلال المؤتمر الإقتصادى للدول المانحة للمشروعات الإقتصادية والاستثمارية لمصر الذى عقد في شرم الشيخ 2015 بين وزارة الرى وهيئة التعاون الدولى اليابانية.

5-تبلغ قيمة القرض 5.854 مليار ين يابانى أى ما يعادل حوالى مليار و200 مليون جنيه مصرى وسيتم سداده على 30 عاماً.