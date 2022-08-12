اليوم السابع
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الآلاف يستمتعون.. إقبال كبير من المصطافين على شاطئ بورسعيد.. صور

الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:20 م
الآلاف يستمتعون.. إقبال كبير من المصطافين على شاطئ بورسعيد.. صور إقبال المحافظات المجاورة على الشاطئ
بورسعيد - محمد عزام

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في مشهد يتكرر أسبوعيًا خلال فصل الصيف، شهد شاطئ محافظة بورسعيد إقبالاً كبيراً من المصطافين، اليوم الجمعة، سواء من أبناء محافظة بورسعيد أو المحافظات المجاورة، للاستمتاع بالجو الصيفى الرائع والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيأ. 
 
وتوافد رواد الشاطئ من أبناء بورسعيد ورحلات اليوم الواحد من جميع محافظات الجمهورية ليستمتعون بسحر وجمال وروعة شاطئ بورسعيد،  مع انتشار المنقذين بطول الشاطئ ، ولم يتم رصد أى حالات غرق أو إصابات خطيرة . 
 
 وحرص الأطفال والكبار علي اللعب والسباحة في بحر بورسعيد، كما أقبل عدد من رواد الشواطئ على ممارسة الكرة الشاطئية، ورفعت إدارة شاطئ بورسعيد والأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد للدرجة القصوى،  حيث انتشر عدد كبير من المنقذين على طول ساحل بورسعيد، الذي يمتد لنحو 6 كيلومترات، وكثفت إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين
 
وتستمر جهود إدارة المصايف بمحافظة بورسعيد في  توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة ، ويتم رفع كفاءة دورات المياه والأدشاش باستمرار وذلك من أجل إسعاد المصطافين.
 
إقبال المحافظات المجاوره علي الشاطئ
إقبال المحافظات المجاوره علي الشاطئ

جانب من الإقبال بالشاطئ
جانب من الإقبال بالشاطئ

زحام على الشاطئ اليوم الجمعه
زحام على الشاطئ اليوم الجمعه

شاطئ محافظة بورسعيد اليوم الجمعه
شاطئ محافظة بورسعيد اليوم الجمعه

 


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