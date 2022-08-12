وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل أفاد بأنه جرى تقديم العلاج للمصابين ميدانيا من قبل طواقم الهلال.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي قلقيلية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، اليوم، إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.



وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة سبعة شبان بالرصاص "المطاطي" والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.



وفي منطقة باب الزاوية، وسط الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء، قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات.



ومن جهة أخرى، شارك العشرات من أهالي الطيرة في المثلث الجنوبي داخل أراضي الـ48، في وقفة احتجاجية على مفترق رأس عامر، وذلك ضد هدم واخلاء المصالح التجارية والبيوت.



وجاءت الوقفة بعد استصدار أكثر من 250 أمر إخلاء وهدم بحق المصالح التجارية الطيراوية.



ورفع المشاركون، اللافتات المناهضة لقانون "كيمينتس" التعسفي الذ ي يهدف إلى هدم البيوت والمصالح التجارية دون أية إجراءات قضائية.



ودعا المشاركون في الوقفة، البلدية وأهالي الطيرة للوقوف إلى جانب أصحاب المصالح والبيوت المهددة بالهدم والإخلاء.



وتنظم هذه التظاهرة أسبوعيا على مفترق رأس عامر قرب الطيرة وذلك لصدّ الهجمة الشرسة على أبناء الشعب الفلسطيني في المثلث الجنوبي.

ومن جهة أخرى، دمر مستوطنون، اليوم، جزءا من خط مياه في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.



وأفاد مسئول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن المستوطنين دمروا جزءا من خط مياه يغذي أكثر من 300 دونم، مشيرا إلى أن الخط تم تنفيذه من قبل مؤسسات دولية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



يذكر أن الفارسية تعاني منذ أشهر من توسع استيطاني يتمثل بالاستيلاء على ينابيع مياه وعلى مركبات المواطنين وجراراتهم الزراعية، وتجريف أراض.



ومن ناحية أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني إن تدهورًا طرأ على الوضع الصحيّ للمعتقل يوسف الباز (64 عامًا) وجرى نقله إلى عيادة سجن "ريمون"، مشيرًا إلى أن الباز أعلن إضرابه عن الطعام يوم أمس الخميس احتجاجًا على استمرار اعتقاله، واليوم صعّد من إضرابه، بالامتناع عن شرب الماء.



وأوضح نادي الأسير - في بيان صدر عنه، اليوم - أن حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى في "ريمون" إثر ذلك، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال ومخابراتها أبقت على اعتقال الباز، رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه.



وأشارت إلى أن المعتقل الباز من أراضي عام 1948، متزوج وأب لستة أبناء، وهو إمام مسجد اللد الكبير، وكان الاحتلال اعتقله في 30 أبريل الماضي.

وفي سياق متصل، شارك العشرات في وقفة إسناد للمعتقل الباز في مدينة اللد داخل أراضي الـ48، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.



ومن ناحية أخرى، حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، على الأسير أوس محمود عجاوي من جنين بالسجن لمدة عامين، وفرضت عليه غرامة مالية مقدارها 2000 شيكل، وفق ما أفاد به ذووه، اليوم الجمعة، لـ "وفا".



وعجاوي معتقل منذ 17/2/2022 وهو أسير سابق أمضى عاما ونصف العام في سجون الاحتلال.



ومن جهة أخرى، أقامت مساجد دولة فلسطين، عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في قطاع غزة ونابلس، الذين ارتقوا في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وشهداء فلسطين كافة.