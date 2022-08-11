475 رحلة جوية تنقل 72 ألف راكب اليوم من مطار القاهرة الدولى

كتب أحمد مصطفى

ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 72 ألف راكب على مدار 24 ساعة، وذلك على متن 475 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.

وقالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 236 رحلة على متنهم 31742 راكبا، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 239 رحلة على متنهم 40058.

وحسب المصادر فان وجهات السفر تشمل نيويورك لندن باريس فرانكفورت برلين أثينا روما البحرين الكويت ليبيًا تونس أسطنبول بروكسل الدار البيضاء الدوحة أمستردام دمشق أكرا البحرين جده المدينة إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبى لاجوس بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى عدن رأس الخيمة تونس

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام فيينا الكويت ليبيا دبى الدوحةً البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا الرياض الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن بيروت

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .