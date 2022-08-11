اليوم السابع
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455 مليون جنيه لدعم منظومة مواجهة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:51 م
455 مليون جنيه لدعم منظومة مواجهة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة خلال موسم الشتاء المقبل مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة فى هذا الشأن.
 
مضيفا أنه تم دعم منظومة مواجهة الكوارث والأزمات بتكلفة تتجاوز 455 مليون جنيه تشمل دعم جميع المراكز بكافة إحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات 231 معدة جديدة بتكلفة إجمالية 338 مليون جنيه، وكذا تنفيذ 3 مشروعات جديدة فى هذا المجال بتكلفة 117 مليون جنيه. 
 
جاء ذلك خلال ختام جولته  للمراكز المختلفة للوقوف على مدى جاهزية المعدات بجميع مدن ومراكز المحافظة واستعدادها للمشاركة فى التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.
 
وأوضح محافظ البحيرة أن المحافظة حققت نجاحا غير مسبوق خلال الفترة الماضية وتعاملت بمنتهى الدقة والإحترافية خلال موسم الأمطار والعواصف الشديدة العام الماضي وذلك من خلال  وضع خطة لمواجهة الأزمات والكوارث وتعظيم إمكانيات المحافظة.

 


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