اليوم السابع
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3862 مشروعا تنمويا لأصحاب الصناعات اليدوية والحرفية فى كفر الشيخ

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:30 م
3862 مشروعا تنمويا لأصحاب الصناعات اليدوية والحرفية فى كفر الشيخ جانب من تدعيم المشروعات بمحافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ عن تسليمها لـ3862 قرضا حسنا للأسر الأكثر احتياجًا من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروعًا ويريد تطويره.

 

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر ستعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بكفر الشيخ وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة، ما سيغير من وجه الاقتصاد المصرى، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ودار الأورمان.

 

وأضاف مسلم: هناك حرص من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بالتعاون مع الجمعيات الأهالية، لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة كفرالشيخ من توزيع مساعدات موسمية واعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا، بالإضافة الى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية.

 


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