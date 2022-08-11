‫الزراعة: علاج وفحص أكثر من 1700 رأس ماشية لصغار المربين بجنوب سيناء

كتبت أسماء نصار

قامت قافلة من معهد التناسليات الحيوانية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء و صندوق التأمين على الماشية ومعهد الصحة الحيوانية، حيث تم فحص وعلاج 1788 رأس ماشية لصغار المرابين بجنوب سيناء إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقال مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة خلال الفترة من 6 حتي 11 اغسطس قامت باختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار 271 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع ل 315 وعلاج الطفيليات الداخلية ل 609 حالة وتم عمل 4 عمليات جراحية كما تم تحصين 589 حاله بالتحصينات غير سيادية .

وأكد على استمرار هذه القوافل في كل ربوع مصر تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وايضا نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي والتأمين على الماشية.