وزارة الصحة الفلسطينية تشحن أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة

كتب: أحمد جمعة

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن شحنة أدوية وأدوات ومستلزمات طبية، تم إرسالها، اليوم الخميس، من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس إلى مستودعاتها في غزة.

وأضافت الكيلة في بيان صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن شحنة بقيمة 2 مليون شيكل، وصلت مستودعات الوزارة في قطاع غزة مساء اليوم، تحوي أدوية طوارئ وأدوات جراحية للإسعاف والطوارئ ومواد لعمليات العظام ومحاليل وريدية وأدوية ومواد تخدير.

وأشارت إلى أن هذه الشحنة تم إرسالها كحالة طارئة إلى قطاع غزة لسد الاحتياجات اللازمة في علاج أبناء شعبنا، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، الأسبوع الماضي.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أبو مازن والحكومة الفلسطينية على تواصل دائم للاطمئنان على صحة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتوفير كل ما يلزم من مسلتزمات علاج ورعاية لهم، متمنية الشفاء العاجل لكافة الجرحى.