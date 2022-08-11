اليوم السابع
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نقابة الأطباء: "الصحة" وفرت استراحات لأطباء التكليف ونتواصل لحل باقى المشكلات

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:58 ص
نقابة الأطباء: "الصحة" وفرت استراحات لأطباء التكليف ونتواصل لحل باقى المشكلات نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة النقابية المشكلة بنقابة الأطباء لمتابعة مشكلات أطباء التكليف، انتهاء مشكلة توفير سكن لإقامة أطباء التكليف بالوحدات الصحية المكلفين للعمل بها، وكانت اللجنة قد تلقت شكاوى من بعض الأطباء بمحافظات الأقصر وبورسعيد والبحر الأحمر تضرروا فيها من عدم توفير استراحة لإقامتهم بجهات عملهم المكلفين بها، وعليه تواصل الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء مع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية كما تواصل أعضاء اللجنة النقابية مع مسوؤلي المحافظات لحل تلك المشكلات، وتابعت اللجنة النقابية مع الأطباء أصحاب الشكاوى الذين أكدوا توفير السكن لهم.
 
ووجهت نقابة أطباء مصر الشكر، لمسئولى وزارة الصحة لحل تلك المشكلات، مؤكدة أنها تسعى لنفس أهداف وزارة الصحة نحو توفير بيئة آمنة للعاملين بالقطاع الصحي لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصري، وأن نقابة الأطباء تسعى جاهدة للتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.
 
كما أكدت اللجنة النقابية المشكلة لمتابعة مشكلات أطباء التكليف أن نقابة الأطباء ستتواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة لبحث بعض مشكلات أطباء التكليف الواردة للنقابة وعلى رأسها تضرر كثير من الأطباء من التكليف الإجباري على الجهات الخارجية ومنها وحدات التأمين الصحي وعدم مساواتهم بزملائهم المكلفين بالعمل في الوحدات التابعة لمديريات الصحة.
 
 

نقابة الأطباء

تكليف الأطباء

استراحات أطباء التكليف

سكن أطباء التكليف

وزارة الصحة



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