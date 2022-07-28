نقابة الأطباء تشكل لجنة لمتابعة مشكلات أطباء التكليف

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام أنه تم تشكيل لجنة نقابية لمتابعة مشكلات أطباء التكليف، تكونت من الدكتور أحمد السيد والدكتور إيمان سلامة والدكتور خالد أمين والدكتور ابراهيم الزيات والدكتور أحمد نوار والدكتور أحمد حسين أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء والدكتور طارق منصور عضو مجلس نقابة أطباء سوهاج، وأضاف الدكتور أحمد حسين أن اللجنة فحصت الشكاوى المختلفة والتي وردت إلى النقابة منذ أمس وتواصلت اللجنة مع المسؤولين المعنيين بديوان وزارة الصحة ومديرياتها و الذين وعدوا بدراسة الشكاوى والسعي في حلها.

وتوجهت اللجنة بالشكر إلى الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالجيزة والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والدكتور عربي محمد مدير إدارة المستشفيات بمديرية القاهرة الصحية على استجابتهم وتأكيدهم على حل مشكلات أطباء التكليف، فإن اللجنة النقابية تناشد أطباء التكليف للتواصل مع نقابة الأطباء في حالة وجود مشكلات تعوق عملهم لبحثها مع المسؤولين، و ذلك على واتس 01115152991 مع عرض الشكوى وبياناتها تفصيلياً، وتؤكد اللجنة النقابية المشكلة لبحث مشكلات أطباء التكليف أنها ستتابع مع المسؤولين في الجهات المعنية حتى يتم حل هذه المشكلات.