موسكو: السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية بالحبوب تذهب للموانئ الغربية وليس للبلدان الجائعة

أ.ش.أ

قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، إن السفن التي تغادر الموانئ الأوكرانية بالحبوب، كجزء من صفقة الغذاء؛ "تلقي بظلال من الشك على صدق نوايا الغرب لمحاربة الجوع".

وأضاف نيتشايف خلال إحاطة صحفية، اليوم الخميس، "لسوء الحظ، لم تصل حتى الآن سفينة واحدة محملة بالحبوب إلى البلدان الجائعة في إفريقيا، فهي تذهب بشكل أساسي إلى الموانئ الغربية".

وتابع: "أن مجموعة السلع المصدرة بشكل أساسي ليست القمح، لكن حبوب الذرة وزيت عباد الشمس؛ مما يلقي بظلال من الشك على صدق تصريحات الغرب بأن الأمن الغذائي العالمي يعتمد على صفقة الحبوب"، موضحا أن الجزء المتعلق بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية في اتفاق اسطنبول لم يتم تنفيذه.

وقال: "تتوقع موسكو أن يتم تنفيذ جميع اتفاقيات الحزمة بالكامل وأن تخلق الدول الغربية الظروف اللازمة لوصول الأسمدة والمواد الغذائية الروسية إلى الأسواق العالمية".

وكان ممثلو روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة وقعوا - في 22 يوليو الماضي - اتفاقيتين لإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية وتحديد طرق الخروج الآمن للسفن التجارية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا على طول الممرات الإنسانية.